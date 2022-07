PF deflagra três operações de combate à extração e comércio ilegal de ouro no Pará

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), três operações de combate à extração e comércio ilegal de ouro no Pará. Também são investigados os crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa, dentre outros. Além da capital paraense, os municípios de Novo Progresso e Itaituba, no sudoeste do Estado, são alguns dos alvos das operações “Ganância”, “Golden Greed” e “Comando”.

Os estados do Acre, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Mato Grosso também recebem as operações, comandadas pela PF de Brasília. Em todos os estados estão sendo cumpridos 82 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações sobre as operações. Acompanhe para mais informações.