PF deflagra operação para investigar quadrilha acusada de extração ilegal de ouro no Pará

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (9), a Operação Golden Rush, para investigar uma organização criminosa acusada de extração ilegal de ouro no Pará. Cerca de 30 policiais cumpriram mandado de busca e apreensão em uma mineradora no distrito de Água Branca, em Itaituba. Durante o cumprimento do mandado, uma pessoa foi presa em flagrante por posse de arma de fogo com numeração raspada.

Segundo informações da PF, o mandado visava identificar o local da extração mineral e coletar amostras de ouro para o Banco Nacional de Perfis Auríferos, projeto integrante do Programa Ouro Alvo. As medidas foram determinadas pelos juízos da 1ª e 2ª Vara Federal de Jundiaí (SP).

As investigações iniciaram após apreensões de cargas de ouro em aeroportos de São Paulo em agosto deste ano. Com a utilização de imagens de satélite, ficou caracterizado o emprego indevido de Guia de Utilização, concessão que deveria ser utilizada de forma limitada durante a fase de pesquisa mineral, mas teria sido empregada para dar roupagem de legalidade em transações ilícitas.

Ainda de acordo com a PF, os investigados devem responder pelos crimes de usurpação de patrimônio da União, falsidade ideológica, grilagem de terras públicas, organização criminosa e diversos outros crimes contra a flora, tipificados na Lei 9.605, de 1998.