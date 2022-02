PF cumpre mandados contra investigados por desvios de encomendas dos Correios, no Pará

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira (08), seis mandados de busca e apreensão no Pará, em Goiás e no Distrito Federal. A ação faz parte da Operação Bumerangue, que investiga um esquema ilegal de desvio de encomendas dos Correios com a ajuda de funcionários da estatal. Há indícios de que os objetos dos clientes eram trocados por pedaços de madeira ou extraviados de maneira proposital.

De acordo com a PF, o grupo investigado agia há mais de um ano e enviava objetos segurados em valores próximos a R$ 10 mil para diversas cidades paraenses. As encomendas eram extraviadas dentro dos Correios, com a ajuda de empregados da empresa pública. Em seguida, os criminosos pleiteavam o pagamento de seguro pelo não recebimento das mercadorias.

Os investigadores verificaram que algumas encomendas continham pedaços de madeira em vez de aparelhos celulares. A parceria entre os Correios e a PF permitiu a identificação dos criminosos e o desenvolvimento de métodos que possam evitar, no futuro, novas práticas ilegais. Os suspeitos vão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 19 anos de prisão.

Por meio de nota, os Correios informaram que a operação foi realizada em conjunto com a PF e é resultado do desdobramento das informações fornecidas pela estatal. A empresa disse que colabora com as autoridades e que já adotou, de imediato, as medidas disciplinares que o caso requer.

"A estatal esclarece ainda que mantém estreita parceria com os órgãos de segurança pública para prevenir a ocorrência de delitos nos serviços postais. Ainda por motivos de segurança, os Correios não detalham mais informações sobre as ocorrências", concluiu a nota.