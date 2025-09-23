PF apreende embarcação com mercadorias contrabandeadas no Marajó

A Polícia Federal apreendeu, nesta terça-feira (23), uma embarcação que transportava mercadorias contrabandeadas na Baía do Marajó, no Pará. A ação resultou na apreensão de mais de 130 fardos com produtos estrangeiros sem a documentação fiscal e alfandegária exigida, entre eles incensos, roupas, bicicletas elétricas e baterias.

Devido às condições climáticas adversas no momento da operação, foi necessário o apoio de uma lancha da Companhia Docas do Pará, que auxiliou na contenção da embarcação.

Tanto a carga quanto o barco utilizado no transporte foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Pará, onde serão adotadas as medidas cabíveis.