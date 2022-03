Pescadores encontram corpo de jovem que desapareceu no Atalaia, em Salinas

O corpo do jovem Railan Frota de Andrade, de 21 anos de idade, que desapareceu no mar da Praia do Atalaia, por volta das 14h, deste domingo (13), foi encontrado em frente ao Maçarico, nesta segunda-feira (14), por pescadores que seguiam em uma pequena canoa.

Testemunhas disseram que o jovem é natural de Paragominas, região sudeste do estado. Ele se divertia, na praia do Atalaia, até que em dado momento ninguém mais o viu. Desde o ocorrido, por volta das 14h deste domingo, o sumiço de Railan tomou as redes sociais da chamada Região do Salgado e o Corpo de Bombeiros providenciou as buscas.

Na tarde desta segunda-feira, um pouco mais de 24 horas após o desaparecimento do rapaz, familiares de Railan estavam no Maçarico atrás de informações sobre ele quando pescadores em uma pequena canoa sinalizaram o achado do cadáver de Railan, para os bombeiros.

Os militares utilizaram uma lancha e um bote e resgataram o corpo até a Praça do Pescador, que é ampla, e fica no Maçarico, ponto turístico movimentado de Salinas.