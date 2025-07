Pescador cearense é morto a facadas dentro de barco no litoral do Pará

Um pescador natural de Camocim, no litoral do Ceará, foi morto a facadas enquanto trabalhava em alto-mar no município de Bragança, na região do Salgado paraense, na tarde da última terça-feira (23). A vítima, identificada como Antônio Carlos Rocha Silva Filho, estava a bordo de uma embarcação quando foi atacada por outro pescador, identificado como Valdenilson Silva, após uma discussão, de acordo com as investigações da Polícia Civil.

Segundo relatos de testemunhas que estavam na embarcação, a briga entre os dois teve início durante a atividade pesqueira e evoluiu para agressões físicas. Antônio Carlos foi ferido com golpes de arma branca e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda dentro do barco.

Ao tomar conhecimento do caso, a Polícia Civil do Pará utilizou uma embarcação do Corpo de Bombeiros para se deslocar até o local​ do crime. O suspeito foi encontrado ainda no mar, conduzido à Delegacia de Bragança, ouvido pelas autoridades e posteriormente liberado.

O corpo de Antônio Carlos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal. Não há confirmação sobre velório e enterro, que estavam previstos para ocorrer em Camocim, cidade natal da vítima.

Em nota oficial, a Polícia Civil reiterou que as investigações seguem em curso. “A Polícia Civil do Pará informa que o caso é investigado pela Delegacia de Bragança. Antônio Carlos Rocha Silva Filho morreu após sofrer lesões causadas por arma branca. O suspeito foi encaminhado à delegacia, mas, conforme prevê a legislação, por não estar em situação de flagrante, não houve prisão. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, declarou.