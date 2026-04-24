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Polícia

Perseguição termina com prisão de motociclista nos arredores do Aeroporto de Belém

Motociclista tentou fugir em alta velocidade pela avenida Júlio César, mas caiu da moto e foi preso

O Liberal
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Motociclista com moto roubada foi perseguido pela Polícia Militar na avenida Júlio César, em frente ao Aeroporto Internacional de Belém. (Reprodução Redes Sociais)

Uma perseguição policial em alta velocidade assustou pessoas no Aeroporto Internacional de Belém na tarde desta sexta-feira (24), em Belém. Um motociclista tentou fugir da Polícia Militar (PM) em alta velocidade na área do Aeroporto, bairro Val-de-Cans. O homem foi perseguido por viaturas PM.

Após passar por uma lombada elevada na avenida Júlio César e antes da curva o suspeito caiu do veículo. Policiais militares conseguiram alcançar o suspeito e prendê-lo. O motociclista teria desobedecido uma ordem de parada durante uma abordagem policial, iniciando a fuga por diversas vias da região.

A equipe de segurança do Aeroporto também teria sido acionada para apoiar a Polícia Militar. A motocicleta, que estaria com registro de roubo, foi apreendida. A Polícia Civil deve investigar o caso.

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