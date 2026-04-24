Perseguição termina com prisão de motociclista nos arredores do Aeroporto de Belém

Uma perseguição policial em alta velocidade assustou pessoas no Aeroporto Internacional de Belém na tarde desta sexta-feira (24), em Belém. Um motociclista tentou fugir da Polícia Militar (PM) em alta velocidade na área do Aeroporto, bairro Val-de-Cans. O homem foi perseguido por viaturas PM.

Após passar por uma lombada elevada na avenida Júlio César e antes da curva o suspeito caiu do veículo. Policiais militares conseguiram alcançar o suspeito e prendê-lo. O motociclista teria desobedecido uma ordem de parada durante uma abordagem policial, iniciando a fuga por diversas vias da região.

A equipe de segurança do Aeroporto também teria sido acionada para apoiar a Polícia Militar. A motocicleta, que estaria com registro de roubo, foi apreendida. A Polícia Civil deve investigar o caso.