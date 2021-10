Perícia é acionada para remoção de feto, mas descobre que se tratava de um cachorro

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado na manhã desta quinta-feira (7) para a remoção de um feto, que supostamente teria sido deixado em via pública, na Passagem Bom Jesus com a Alcindo Cacela, próximo a um supermercado lá. Chegando lá, entretanto, os peritos identificaram que se tratava, na verdade, do cadáver de um cahorro.

A confusão acabou chamando atenção de populares, que acompanharam o trabalho da perícia até o momento em que foi identificado se tratar de um cachorro e não de um feto humano.