Perícia deve apontar causas da morte de pit bull em Ourém

Peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) de Castanhal realizaram, na última segunda-feira (23), procedimentos de perícia animal no corpo de uma cadela, da raça pit bull, que teria sido assassinada, na cidade de Ourém. A realização do procedimento atendeu a um pedido da Polícia Civil e tem como objetivo combater o crime de maus-tratos.

O primeiro procedimento ocorreu ainda em Ourém, onde os peritos realizaram a exumação, pois o animal já havia sido sepultado e estava em avançado estado de decomposição. O segundo passo foi conduzir o corpo da cadela para a unidade do CPCRC de Castanhal, onde passou por exames em um aparelho que possibilita a identificação de perfurações, sobretudo de armas de fogo, sendo a primeira vez que foi utilizada numa perícia animal.

A análise preliminar do procedimento constatou que o animal não apresentou ferimentos oriundos de arma de fogo, mas contusões pelo corpo que podem ter sido ocasionadas por ações humanas, o que confirmaria o crime de maus-tratos. Mas, ao mesmo tempo, pode indicar também que pode ter sido originada de outros animais, tendo em vista que a cadela foi encontrada em uma área de pasto.

O trabalho da perícia criminal vai auxiliar nas investigações sobre a morte do animal, pela elaboração do laudo ou prova técnica que vai apontar se a cadela foi vítima ou não de maus-tratos que originou sua morte para que o possível suspeito seja autuado pela Polícia Civil.