Pedreiro foi assassinado a tiros por causa de barulho de moto

O pedreiro Robson Luís de Lima Siqueira, 26 anos, foi assassinado com um tiro no abdômen, na saída de um aniversário que ele participava, no município de Irituia. O crime aconteceu no último domingo, 23. Os suspeitos estão foragidos. Segundo o cunhado da vítima, Eduardo Dias, era por volta de 3h da manhã, quando Robson já estava indo embora da festa de um amigo dele. Na saída, um grupo de pessoas começou a acelerar motocicletas, provocando muito barulho, o que teria incomodado a vizinhança e motivado o homicídio.

“Saíram dois irmãos de dentro de uma casa e confundiram o meu cunhado com uma das pessoas que estavam fazendo barulho com as descargas. Um deles, que nós já identificamos como sendo Julielson da Silva Nascimento, deu o tiro que atingiu o abdômen e perfurou o pulmão do Robson”, contou Eduardo.

Ainda com vida, o pedreiro chegou a ser socorrido e levado para o Hospital de São Miguel do Guamá, a pouco mais de vinte quilômetros de Irituia, mas não resistiu, após sofrer uma parada cardiorrespiratória e evoluir a óbito.

Robson deixou a esposa e duas crianças, uma de dois anos de idade e outra com cinco. “Nós confiamos muito na justiça de Deus e confiamos também no trabalho da polícia, que não vai deixar esse crime impune, porque temos a certeza de que nada justifica uma pessoa tirar a vida de outra. A família está muito abalada. Todo mundo em choque ainda”, concluiu o cunhado da vítima.

A equipe da Redação Integrada entrou em contato com a Polícia Civil do Pará e aguarda atualizações sobre as investigações.