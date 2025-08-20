Pedreiro é morto a tiros enquanto trabalhava em Parauapebas

O pedreiro Moisés Martinho da Silva, de 46 anos, foi executado a tiros na tarde desta quarta-feira (20/8), enquanto trabalhava na construção de uma casa na avenida Céu Azul, no bairro de mesmo nome, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A companheira da vítima estava no local, mas não foi ferida.

O inspetor Neves, da Guarda Municipal, disse ao Correio de Carajás que a equipe dele fazia rondas em um bairro próximo quando foi informada de que tiros haviam sido disparados contra uma pessoa em uma casa sendo construída.

No local, os guardas foram informados de que um homem em uma moto Honda Pop branca foi o autor dos disparos. Ainda segundo o Correio, antes de ser morto, Moisés ainda teria lutado com o atirador.

Por enquanto, a motivação do crime é desconhecida. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.