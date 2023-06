Pedreiro é condenado por homicídio após briga por causa de água gelado em canteiro de obras em Belém

​O pedreiro Cristian Jefferson Magalhães Pena foi condenado, nesta segunda-feira (19), a um ano e dez meses de prisão pelo assassinato de um colega de trabalho, alvejado com seis facadas. O caso foi registrado em novembro de 2011, no canteiro de obras do Parque Ville, bairro do Tenoné, em Belém, e teria sido motivado após uma briga por causa de água gelada. O julgamento ocorreu no Fórum Criminal de Belém, no bairro da Cidade Velha.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), a pena deverá ser cumprida em regime aberto. A acusação sustentou a tese de tentativa de homicídio doloso. A defesa do pedreiro avaliou o caso como tentativa de homicídio culposo.

Com base na votação dos jurados, o juiz presidente da sessão, Cláudio Hernandes​​ Lima, sentenciou ao réu a pena de 01 ano e 10 meses em regime aberto.