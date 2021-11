Pedreiro de 19 anos é executado a tiros em Parauapebas

O pedreiro Rafael da Conceição Alves, de 19 anos, foi executado a tiros na frente de uma criança na noite do último domingo (14), na Vila Sansão, em Parauapebas. Além dele, um amigo foi baleado no braço. As informações são do Correio de Carajás.

Familiares da vítima detalharam que, conforme o que eles apuraram com testemunhas, três homens teriam chegado em um carro. O trio desceu do veículo e dois deles permaneceram na esquina, vigiando o movimento.

Outro, de rosto descoberto, se aproximou de Rafael e mandou ele colocar no chão uma criança que segurava no colo. “Mandaram botar a criança no chão e deram tiros nas costas dele, à queima-roupa”, disse um irmão da vítima. Rafael foi assassinado com, pelo menos, quatro disparos.

Ainda segundo a família do rapaz, ele havia se envolvido em umas duas confusões na vila, mas não há detalhes sobre a motivação ou com quem foram os desentendimentos. “Esse cara que matou foi de cara limpa, mas ninguém conhecia”, acrescentou o irmão do jovem.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área até a chegada da Polícia Civil, que irá investigar o caso. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves fez a remoção do cadáver para o Instituto Médico Legal (IML).