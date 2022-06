Pedofilia: operação contra pornografia infantil ocorre no Pará e mais 12 estados

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) deflagrou mais uma etapa da operação "Luz na Infância", com o objetivo de combater a pornografia infantil. Nesta quinta-feira (30), estão sendo cumpridos mais de 160 mandados de busca e apreensão no Pará e em mais 12 estados: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.

No Pará, alguns flagrantes já ocorreram durante as diligências que foram cumpridas pela Polícia Civil no início da manhã. Em nível nacional, o MJSP deverá dar mais detaçhes dos resultados da operação a partir das 11h. Já a PCPA só deve divulgar informações sobre os investigados no estado a partir do meio-dia.

Além do Brasil, a operação tem desdobramentos nos Estados Unidos, no Equador, na Costa Rica, no Paraguai, no Panamá e na Argentina. O objetivo é desmontar redes de produção e compartilhamento de conteúdos sexuais envolvendo crianças e adolescentes. Já é a nona etapa da "Luz da Infância".

