Pedinte é perseguido e morto a tiros em São Brás

Dois criminosos em uma moto executaram Antoni Anderson Souza teles, 34 anos (conhecido como "Macarrão"), na esquina da travessa Nove de Janeiro com avenida Nazaré, no bairro de São Brás. As primeiras informações obtidas pela Polícia Militar, com uma guarnição no local, são de que a vítima foi perseguida pelos dois assassindos até o local onde foi alvejada com disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos.

O sub-comandante do 2º BPM, major Sullivan, informou que a PM recebeu a informação de que a vítima era pedinte em lojas e estabelecimentos comerciais da área. A Polícia Militar já contatou com a gerência de uma agência bancária para obter as imagens do circuito de segurança do perímetro, para ter acesso a maiores informações sobre como o homicídio foi praticado.

Uma equipe de peritos do CPC Renato Chaves foi acionada e compareceu ao local do crime. Investigadores da Divisão de Homicidios da Polícia Civil estão mobilizados para levantar informações sobre o caso.