Pedestre morre após ser atingido por motocicleta na BR-230

O pedestre Raimundo Gomes dos Santos foi atropelado na BR-230, a rodovia Transamazônica, na altura do bairro Amapá, no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará. O acidente ocorreu próximo à passarela de pedestres, mas as circunstâncias do atropelamento são desconhecidas. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal, mas não resistiu.

Era por volta das 9h, quando o atropela​mento foi registrado. Segundo testemunhas, Raimundo foi atingido por motocicleta não identificada enquanto atravessava a rua. Não há informações sobre o paradeiro do piloto.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a socorrer a vítima e levá-la para o HMM, mas ele não resistiu a um traumatismo craniano e morreu por volta das 21h.

A Polícia Civil investiga o acidente, na tentativa de localizar o condutor da motocicleta. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.