PC resgata porco em avançado estado de magreza no Marajó

A Polícia Civil tomou conhecimento do caso pelas redes sociais. O dono do animal foi localizado e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o porco resgatado que estava extremamente debilitado. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A Polícia Civil resgatou um porco em visível estado de debilidade, apresentando sinais de negligência e sofrimento na tarde de segunda-feira (24/11) em Soure, no Marajó. De acordo com a PC, o homem responsável pelo animal foi conduzido até a unidade policial. 

A Delegacia de Soure tomou conhecimento do caso por meio das redes sociais, depois que circulou um vídeo do suíno em condições de maus-tratos no bairro Novo. Em posse das imagens, os agentes se deslocaram até o endereço para verificar a situação.

Segundo a Polícia Civil, foi constatado que o animal encontrava-se em visível estado de debilidade, apresentando sinais de negligência e sofrimento. No imóvel, os policiais localizaram o dono do porco e foi feita a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), em tese, crime de maus-tratos a animal.

Punição

Em 2020, a Lei 1.095/2019 aumentou a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. Anteriormente, a pena era de até um ano de reclusão, além de multa. Porém, com a mudança, a punição mudou para dois a cinco anos de cadeia, além de multa e a proibição de guarda.

