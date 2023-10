PC recaptura foragido, em Ananindeua, após rastrear celular roubado

Wesley Sousa Cantanhede, de 33 anos, foi recapturado, na manhã desta sexta-feira (27), no bairro Centro, em Ananindeua, por uma equipe da seccional que atende na região. Ele já tinha sido preso por roubo, dois homicídios e porte de arma de fogo. Segundo a polícia, Wesley é um homem perigoso e estaria cometendo vários assaltos em Ananindeua.

A unidade policial que realizou a recaptura dele vinha investigando o caso de uma mulher que teve o seu celular roubado no dia 9 deste mês. Conforme o relato policial, Wesley estaria utilizando o aparelho dela.

Por conta disso, a PC conseguiu rastreá-lo. Por volta das 6h10, desta sexta (27), os agentes da 14ª Seccional de Ananindeua, com o apoio policiais a Seccional de Marituba e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), realizou o cumprimento do mandado de prisão para recaptura expedido pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.



Com Wesley, a polícia localizou o celular roubado que resultou na prisão dele. A polícia teve acesso a imagens do homem em que ele se exibe com uma pistola. Após as formalidades legais, ele foi submetido a exame de corpo de delito e encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Seap e aguarda retorno.