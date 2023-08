PC prende suspeita de extorsão, roubo e associação criminosa em Belém

Policiais civis da Seccional de São Brás prenderam uma mulher, na última terça-feira (29), suspeita de extorsão, roubo e associação criminosa, em Belém. Na última sexta-feira (25), algumas vítimas procuraram a unidade policial responsável pela captura para registrar boletim de ocorrência. Segundo a PC, os crimes aconteciam de duas formas. Algumas vítimas denunciaram que eram abordadas por uma travesti e por outros homens armados e que eram coagidas a dirigir até a casa de um dos suspeitos para realizar transferências bancárias ou passar o cartão na máquina de crédito da travesti.

Em outros casos, alguns homens eram atraídos pela travesti em sites de relacionamento e, no momento do encontro, eram surpreendidos por ela e outra pessoa armada no local. Os suspeitos também coagiam as vítimas a ir para a casa da suspeita para fazer compras com os cartões de crédito, além de transferências que chegavam a 15 mil reais. Outro homem ainda afirmou que foi extorquido sob ameaça de contar para a família a respeito do encontro marcado e, por isso, foi obrigado a transferir os valores.

Como as movimentações financeiras foram realizadas no fim de semana, os valores só foram compensados na última segunda-feira (28). Segundo as vítimas, os objetos adquiridos através de compras online seriam entregues na residência suspeita, no bairro de Canudos. A equipe de policiais civis foi ao local indicado e constatou que a residência coincide com o endereço da beneficiária das transferências bancárias, conforme denúncia das vítimas.

Foram apreendidos sete aparelhos celulares, um notebook e duas máquinas de cartão de crédito utilizadas para realizar os pagamentos para a conta da suspeita. A presa arrecadou cerca de 35 mil reais com os golpes, ainda de acordo com a PC. Os policiais conseguiram recuperar 70% dos valores. Ela foi presa em flagrante, passou pelos procedimentos de praxe e encontra-se à disposição da justiça no sistema carcerário do Pará. As investigações seguem para identificar os demais envolvidos no crime.