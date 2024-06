PC prende homem suspeito de atacar cão caramelo e deixar facão cravado na cabeça do animal no Pará

Um homem suspeito de atacar um cachorro caramelo com um golpe de facão na cabeça foi preso pela Polícia Civil, na madrugada desta quarta-feira (26), em uma comunidade no município de Ipixuna do Pará, nordeste do estado. A PC tomou conhecimento do caso, na noite de terça (25), após um vídeo do animal com um facão cravado na cabeça circular nas redes sociais. Testemunhas disseram à polícia que o autor da agressão foi Maicon da Silva Melo. Ele chegou a fugir, mas foi capturado depois de seis horas de buscas.

A procura pelo suspeito contou com o apoio das polícias Militar (PM) e Rodoviária Federal (PRF). As equipes cercaram a região onde próxima onde o caso aconteceu, trabalho que só terminou na madrugada desta quarta (26), após os agentes terem avistado Maicon saindo de uma área de mata em que se escondia.

De acordo com as autoridades, Maicon alegou que agrediu o animal em legítima defesa. Com relação à fuga, o suspeito alegou à PC que tinha ido caçar tatus. A justificativa dada por ele foi contrariada com o relato dos moradores, que afirmaram que a partida dele para a suposta caçada, na verdade, seria para fugir da polícia.

A PC conseguiu resgatar o caramelo já pela manhã desta quarta-feira (26). A população afirmou às autoridades que conseguiram retirar o facão que estava preso na cabeça do cachorro. Porém, com medo, o cão fugiu para uma área de mata, mas foi socorrido e agora recebe os devidos cuidados. Maicon, suspeito de tê-lo agredido, permanece à disposição da Justiça.