Polícia

Polícia

PC prende homem que transportava 34 tabletes de maconha dentro do carro em Castanhal

Além do entorpecentes, os policiais encontraram mais de R$ 1.500 com o suspeito

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito preso (à esquerda) e a carga de maconha confiscada que ele transportava em um carro (à direita). (Foto: Divulgação | PCPA)

Lucas Lima de Souza foi preso pela Polícia Civil na sexta-feira (29/8) por tráfico de drogas em Castanhal, no nordeste do Pará. Segundo a PC, ele transportava 34 tabletes de maconha dentro de um carro.

A prisão foi realizada pela equipe da delegacia de Jaderlândia. E, além da apreensão do entorpecente, os agentes encontraram R$ 1.650 com o suspeito.

Diante do flagrante, ele recebeu voz de prisão e os policiais o encaminharam até a unidade policial, onde foi lavrado o procedimento da captura dele. O suspeito segue à disposição do Poder Judiciário. 

Punição

A Lei nº 11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), prescreve reclusão de cinco a 15 anos para quem “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

.
