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Polícia

PC prende homem que constrangeu adolescente ao filmá-la dentro da Estação das Docas, em Belém

Conforme as investigações, o suspeito, de forma proposital e sem consentimento, utilizou um aparelho celular para gravar imagens da vítima enquanto proferia expressões de cunho objetificante contra ela

O Liberal
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A imagem em destaque mostra uma policial civil ao lado do suspeito preso. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Um homem foi preso pela Polícia Civil na terça-feira (24/3), em Belém, durante a operação “Destino Seguro”, suspeito de praticar crime contra a dignidade sexual de uma adolescente no interior do complexo turístico da Estação das Docas. De acordo com a PC, o crime ocorreu em fevereiro deste ano, quando ele filmou a jovem, que era turista do interior do Pará, sem consentimento.

Conforme as investigações, o suspeito, de forma proposital e sem consentimento, utilizou um aparelho celular para gravar imagens da vítima enquanto proferia expressões de cunho objetificante contra ela, causando constrangimento e temor à adolescente. A ação policial foi imediata após o pedido de socorro da adolescente à equipe de segurança do local, impedindo a fuga do suspeito, que tentou se abrigar no interior de uma embarcação do Museu da Marinha.

De acordo com o inquérito policial, o investigado possui um histórico criminal com registros anteriores por perseguição à ex-companheira e violência sexual mediante fraude contra outra adolescente da mesma faixa etária, o que resultou na decretação da prisão preventiva.

Após a adoção dos procedimentos legais cabíveis, o homem segue à disposição do Poder Judiciário.

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