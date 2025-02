PC prende homem após encontrar drogas e munições na casa dele, em Oeiras do Pará

Antônio de Oliveira Pantoja Filho, conhecido como “Lero”, foi preso pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito no último sábado (8/2), em Oeiras do Pará, nordeste do estado. A prisão aconteceu no âmbito da operação “Castelo de Cartas”, que teve objetivo de o comércio de entorpecentes no município.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Oeiras do Pará, com apoio da Polícia Militar, cumpriram andados de busca e apreensão nas quatro residências de Antônio. Durante as buscas em um dos imóveis alvos da ação, a PC encontrou porções de oxi, maconha e cocaína, além de munições de arma de fogo.

Com isso, “Lero” foi conduzido para a delegacia do município e colocado à disposição da Justiça. Se combinadas as penas pelos crimes que resultaram na detenção do suspeito, a punição pode chegar até 24 anos de prisão, e multa.