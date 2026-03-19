PC prende 179 pessoas em 45 cidades do Pará durante operação 'Ponto Crítico’

A Polícia Civil prendeu 179 pessoas na última quinta (19) e nesta sexta-feira (20/3), em 45 cidades do Pará, durante a quinta fase da operação “Ponto Crítico”, deflagrada pela Polícia Civil. As ações realizaram o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão em investigações sobre tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, homicídios, associação criminosa, entre outros crimes. Foram apreendidas substâncias entorpecentes, celulares, armas de fogo, munições, carregadores de armas, dinheiro em espécie, coletes balísticos e balanças de precisão.

As ordens judiciais foram cumpridas com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). Segundo o delegado Hennison Jacob, titular da DPI, mais de 450 policiais civis atuaram na ação. “A operação ‘Ponto Crítico’ tem por objetivo a repressão qualificada da criminalidade e a prevenção de forma estratégica para inibir os ilícitos penais, demonstrando o compromisso da Polícia Civil com a segurança pública”, ressaltou o delegado Hennison Jacob, titular da DPI.

Na cidade de Redenção, cerca de 271 celulares foram apreendidos em uma única residência indicada como ponto de receptação de produtos roubados. Já em Ulianópolis, na residência de um dos suspeitos, foram apreendidos mais de 7 kg de substâncias entorpecentes análogas à maconha, crack e cocaína, além de 74 munições e apetrechos utilizados na embalagem de drogas.

"Nos municípios de Abaetetuba, Baião, Cametá e Moju, que compõem a Superintendência Regional do Baixo Tocantins, as diligências dos 45 policiais empregados na operação aconteceram para cumprir mandados expedidos contra investigados por homicídio, sequestro, tráfico de drogas, extorsão, estupro, entre outros", enfatizou o delegado Mhoab Khayan, superintendente da região.

Conforme o delegado Mhoab, "no total houve a prisão de 14 pessoas, sendo que oito receberam voz de prisão em flagrante por posse de arma de fogo, de munições, violência contra mulher, feminicídio, receptação, dentre outros crimes". "Quatro armas, 75 munições, um veículo e estojos de munição foram apreendidos na regional”, destacou ele.

Em alguns municípios, a Polícia Militar prestou apoio operacional. Até o momento foram apreendidas oito armas de fogo, cerca de 150 munições de calibres diversos e nove quilos de drogas. Os presos foram conduzidos para as delegacias das respectivas cidades onde eles foram localizados, passaram pelos procedimentos legais cabíveis e estão à disposição da Justiça.