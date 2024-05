PC Investiga ataque de cão chow-chow a adolescente em Paragominas

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso de um adolescente, de 15 anos, atacado por um cão da raça chow-chow, no bairro Cidade Nova, em Paragominas, sudeste do Pará. Conforme as informações sociais, o caso ocorreu na tarde de terça-feira (28/5), quando a vítima e um grupo de amigos estavam em frente a uma instituição escolar. O adolescente teve o rosto gravemente ferido. A PC já identificou o tutor do animal.

Segundo o portal Boletim Paragominas, o adolescente havia acabado de sair da escola quando o ataque ocorreu. Várias testemunhas relataram que o cão chow-chow se aproximou repentinamente e o adolescente foi surpreendido. Funcionários da escola auxiliaram no socorro ao menor de idade até que uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou para realizar o encaminhamento do adolescente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

A mãe do menor denunciou o caso na delegacia de Paragominas. Conforme a nota enviada pela Polícia Civil à Redação Integrada de O Liberal, o tutor do animal foi identificado e foi intimado a prestar esclarecimentos. A vítima foi ouvida após alta hospitalar. Equipes da Seccional de Paragominas investigam o caso.