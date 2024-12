PC cumpre mandado de prisão definitiva contra foragido da Justiça do Pará

Diego Raimundo Miranda Cardoso foi preso pelo crime de roubo majorado (assalto à mão armada), ocorrido no ano de 2016, na cidade de Castanhal, no nordeste paraense. A prisão ocorreu no último dia 6, quando policiais da Delegacia de Decouville, em Marituba, deram cumprimento ao mandado de prisão definitiva existente contra o homem, condenado a nove anos e três meses de prisão pelo crime.​

