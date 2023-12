‘Pateta’ é preso por exercício ilegal da profissão e tráfico de drogas no Pará

Um homem identificado como Hugo Ravel, mais conhecido como “Pateta”, foi preso na última quinta-feira (7), em Muaná, no Arquipélago do Marajó, pelo exercício ilegal da profissão, tráfico de drogas e quebra de medidas cautelares. Ele foi flagrado em casa tentando fazer um procedimento odontológico no aparelho dental de uma mulher, além de estar escondendo 120 porções de maconha embalada para a venda.

Segundo o responsável pelo 11° Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, policiais da guarnição Charlie vinculados à 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM) receberam denúncia apontando grande movimentação em uma casa na passagem Balneário e a suspeita de tráfico de drogas.

Quando os militares chegaram na casa, encontraram “Pateta” tentando realizar a troca da “liga” do aparelho dental da mulher. O suspeito entregou uma maleta com equipamentos odontológicos e confessou que não tem formação acadêmica para exercer a profissão. Pelo trabalho, a mulher disse que pagaria R$ 40 ao falso dentista.

Tráfico de drogas

Durante a abordagem inicial, os policiais identificaram uma sacola plástica jogada na cama. Dentro tinha 50 gramas de ​maconha dividida em 120 porções preparadas para a venda. Pateta teria dito que pagou R$ 250 pelo entorpecente e que espera vender tudo por R$ 2,4 mil.

A PM identificou que Pateta já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e uma condenação judicial que o obrigava a permanecer em prisão domiciliar. As informações são do site Notícia Marajó.