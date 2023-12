Troca de bagagem: Operação da PF combate tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos

Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (7), em São Paulo, a Operação Bota Fora, que cumpre 14 mandados de prisões temporárias e 18 de busca e apreensão contra traficantes de drogas que atuavam no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Os mandados estão relacionados a três investigações da Polícia Federal envolvendo grupos que enviavam cocaína ao exterior - para Europa e África - em malas irregularmente despachadas ou através do setor de cargas do aeroporto.

A PF informou que os traficantes foram identificados em indícios de técnicas investigativas, nas quais grupos de WhatsApp eram formados para organizar o envio da droga. Quase 700 quilos de cocaína foram apreendidos no Brasil e no exterior, nesta quinta. Os países de destino da droga foram Alemanha (578 quilos), Portugal (77 quilos) e Etiópia (37 quilos).

Troca de bagagem

As investigações contra traficantes de drogas no Aeroporto Internacional de Guarulhos conseguiram registrar, por exemplo, a ação dos três homens no dia 23 de novembro, por meio do sistema de monitoramento do terminal.

Na ocasião, os policiais civis perceberam uma movimentação próxima ao balcão de despacho de bagagens no check-in de conexões internacionais. Dois rapazes pareciam vigiar tanto a entrada do saguão, quanto o balcão à frente. Depois, eles foram para a calçada que dá acesso ao desembarque, quando um desses rapazes, que estava uniformizado, fez contato visual com um terceiro homem, que tinha acabado de desembarcar de um veículo com um carrinho.

Um policial abordou o trio quando a bagagem era colocada na esteira para ser despachada, com etiqueta para a África do Sul. Ao abrirem a mala, foram encontrados 40 tijolos aparentando ser cocaína. Os três foram presos.