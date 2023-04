Brasileiras detidas por confusão com malas contraíram infecção de pele após troca de roupas

Katyna Baía e Jeanne Paollini, brasileiras que foram detidas na Alemanha sob a acusação de tráfico internacional de drogas após terem suas malas trocadas por bagagens contendo substâncias ilícitas em uma área restrita do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Durante sua detenção, as mulheres compartilharam roupas com outras detentas, inclusive calcinhas, o que resultou em uma infecção bacteriana na pele.

Katyna descreveu essa situação como mais um problema da prisão arbitrária e injusta. Ela também publicou um desenho que fez da visão da janela de sua cela.

A Polícia Federal conduziu uma investigação que comprovou que as brasileiras não tinham conhecimento sobre as drogas que estavam nas malas trocadas por criminosos no aeroporto.

Depois de 38 dias de detenção, o Ministério Público alemão as considerou inocentes e elas foram libertadas em 11 de abril.