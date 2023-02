Especialista alerta sobre a importância da contratação de seguro para viagens

Com a proximidade do Carnaval, muitos paraenses saem de suas cidades para curtir o feriadão em outros ares, seja para cair na folia ou descansar o corpo e a mente em um lugar mais tranquilo. O fluxo de viajantes está tão alto que cerca de 85% das hospedagens do Estado já estão ocupadas, informou o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e similares do Pará. Entretanto, o planejamento correto de uma viagem requer mais que hospedagem, mas também, a escolha de um seguro viagem de confiança, diz a assessora de seguros do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), Daniele Areas Netto.

“Com o seguro, você se protege contra imprevistos durante a sua viagem de lazer, negócios ou estudo. Em alguns países, inclusive, os viajantes são obrigados a possuir seguro viagem, tendo cobertura durante todos os dias para diversas situações como perda de bagagens, atrasos de voos, perda de documentos e etc”, explica a especialista.

Danielle afirma ainda que o seguro é imprescindível principalmente em viagens internacionais, onde nem sempre se pode contar com a saúde pública. “Muitos países não possuem acesso universal ao sistema de saúde, incorrendo em altos custos de uso particular. Com um seguro viagem, em caso de acidente, ele irá assistir o segurado com a cobertura de despesas médicas, hospitalares, odontológicas, extravio de bagagens e cobertura com extensão para Covid-19”, esclarece.

Valores

A procura pelo seguro viagem voltou a crescer no ano passado, após recuo registrado durante a vigência de medidas restritivas decorrentes da pandemia. Dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) apontam que as contratações movimentaram R$ 900 milhões em 2022, aumento de 164% em relação ao ano anterior. Muito desse crescimento se dá, além do retorno das programações turísticas sem restrições sanitárias, pelos valores flexíveis da modalidade.

“A média de preço do seguro viagem varia conforme a quantidade de dias que o segurado vai estar fora, podendo contratar por até 365 dias. A partir de R$15 você consegue realizar contratação, gerando uma média de R$ 15 até R$ 600, dependendo do destino e dias a serem contratados”, aponta a assessora de seguros do Sicredi.

Associados do Sicredi podem contratar com preços a partir de R$ 1,98 mensais, para viagens aéreas e marítimas, nacionais e internacionais. “Nosso diferencial é a acessibilidade para contratação fácil e prática em nosso portal do Sicredi, onde o segurado faz tudo online: escolhe seu destino, adiciona mais viajantes e insere o período”, finaliza.