Operação Biqueira prende cinco pessoas por tráfico de drogas em Barcarena

A Polícia Civil do Estado do Pará cumpriu 10 mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (8), na Vila do Conde, em Barcarena. A ação se trata da 4ª fase da "Operação Biqueira", que combate crimes de tráfico de drogas na região.

Com o auxílio de um cão farejador, os policiais prenderam três homens e duas mulheres em residências que eram conhecidas por serem pontos de venda de drogas no município.

As Prisões

Em uma das casas, os policiais prenderam em flagrante Sansonis Mata de Araújo e Joel da Luz Bezerra. Os agentes apreenderam com os suspeitos três tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 1,5 kg; 45 invólucros de um entorpecente desconhecido, dois revólveres calibre .38 que estavam escondidos; 13 munições intactas de calibre .38 CBC e uma balança de precisão. Os dois responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse ilegal de arma de fogo e munições.

Outra suspeita presa dentro de casa foi Vanessa Pinheiro de Araújo. Com a mulher, os policiais apreenderam 26 petecas de cocaína, pesando aproximadamente 18,8 gramas. Ela será indiciada pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A operação também resultou na prisão de Caio Victor Oliveira e Laura Raylane Souza de Oliveira. Na casa onde os dois estavam, os policiais encontraram dois invólucros de maconha, pesando 3,4g. Os dois responderão pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Todos os suspeitos presos foram encaminhados para a delegacia de polícia da Vila dos Cabanos, onde permanecem aguardando a decisão da Justiça.

Sobre a Operação

Em sua Quarta fase, a Operação Biqueira já prendeu mais de 18 pessoas e apresentou entorpecentes e armas de fogo apreendidas na Vila do Conde. O principal objetivo da operação é combater o tráfico de drogas, roubos e porte ilegal de arma de fogo na região. Na ação realizada nesta sexta-feira, participaram 45 policiais civis e quatro policiais militares.