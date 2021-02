Pastor morre no meio da rua após golpe de garrafa no pulso

O pastor André Luiz dos Santos Barbosa, 47 anos, foi assassinado com um golpe de garrafa no pulso direito dele. Agentes da Polícia Civil, em Parauapebas, no sudeste estadual, vão requerer imagens de câmeras de segurança de imóveis próximos do local em que o corpo da vítima foi encontrado, na noite de segunda-feira (15), na rua Lauro Corona, em frente ao número 63. Até então não há informações sobre o homicida ou homicidas.

Segundo a segurança pública, pelo rastro de sangue que se formou na via e a partir de informações apuradas com populares, mesmo ferido, André Barbosa andou por dois quarteirões pedindo socorro até que caiu no cruzamento das ruas Olga Prestes e 24 de Março, no bairro da Paz.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) atestou em laudo que a vítima morreu por causa da grave hemorragia provocada pela profundidade do corte no pulso. Ainda conforme a polícia, no local da agressão ou de uma suposta luta corporal, foi encontrada uma garrafa quebrada em meio à poça de sangue. As investigações estão em curso.

André Luiz presidia a Comunidade Terapêutica Semeando – Projeto de Recuperação e Assistência às Família, cuja sede fica na rua Aracajú, no bairro Guanabara. A Polícia Civil instaurou inquérito e as investigações estão em curso, em Parauapebas.