Passeio de bugre termina em morte na praia do Arariá, em Santarém 

O acidente com morte nas areias da praia do Arariá, em Santarém, região oeste do Pará, foi na tarde deste domingo (22), e chocou os moradores da região. As informações são preliminares e a vítima fatal foi identificada como o jovem Vanderson Ribeiro, mas conhecido pelo apelido de Babalu. Ele estaria fazendo manobras na areia, o veículo tombou para o lado, Babalu bateu a cabeça e morreu instantaneamente.

A praia do Arariá, fica a noroeste da cidade de Santarém, nas proximidades do aeroporto, e acessível somente por via fluvial. Ela é formada pelo rio Tapajós e não dispõe de infraestrutura para receber visitantes.

Imagens de um vídeo circulam em redes sociais com Babalu e mais um garupa no bugre, antes do acidente desta tarde. Testemunhas relataram que Babalu não utilizava cinto de segurança no momento do acidente.

O garupa ficou ferido e foi socorrido da praia por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou para assistência médica em unidade hospitalar.