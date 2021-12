Passageiros de van são feitos reféns em Icoaraci

Passageiros de uma van foram feitos reféns, na tarde desta quarta-feira (1°), em Icoaraci, Distrito de Belém. De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo foi abordado por dois suspeitos que fingiram ser passageiros e anunciaram o assalto.

Reginaldo Silva dos Reis Filho, de 23 anos, e Luan de Freitas Santos, de 20 anos, subiram no veículo na rodovia Augusto Montenegro, em uma parada localizada na frente de uma empresa de cimento. O assalto foi anunciado na estrada do Maracacuera. O motorista do coletivo não quis se identificar, mas contou que os suspeitos realizavam ameaças a todo instante. “Não foram violentos, mas falaram que queriam estourar a cabeça de alguém”, relembrou. Ainda segundo ele, o cobrador da van travou luta corporal com os criminosos.

Os dois suspeitos obrigaram o motorista a entrar em um ramal, na tentativa de não chamar atenção de quem passava no local. Neste momento, desesperada, uma passageira teria começado a bater nas janelas do coletivo. Uma guarnição da PM notou a movimentação suspeita e realizou a abordagem para iniciar a negociação com a dupla.

Aos poucos, Reginaldo e Luan começaram a liberar primeiramente os idosos. Com a chegada de familiares de um dos suspeitos, eles se entregaram os pertences dos passageiros à polícia, que realizou a prisão e os apresentou na 8ª Seccional Urbana de Icoaraci.

O delegado do caso, Fernando dos Anjos Pereira, informou que os dois criminosos irão responder pelo crime de roubo, com agravantes pelo uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas.