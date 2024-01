Passageira é presa com 11 kg de maconha dentro de ônibus que vinha para Belém

Uma mulher que não teve nome divulgado foi presa e, com ela, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 11,3 kg de maconha que estava sendo transportada dentro de uma mala em um ônibus. O flagrante ocorreu na noite desta segunda-feira (15) no km 630 da BR-230, em Altamira, no sudoeste do Pará.

Segundo a PRF, por volta das 21h, durante ações de combate ao crime e fiscalização de veículos de transporte de passageiros, uma equipe abordou um ônibus que saiu de Santarém, no oeste paraense, com destino a Belém.

Durante a fiscalização, os policiais entrevistaram todos os passageiros e uma passageira chamou a atenção da equipe pelas inf​ormações desconexas. Ela afirmou que embarcou no ônibus em Santarém com destino a Belém, a fim de visitar uma amiga, mas não sabia dizer o nome da pessoa. A passageira também afirmou que não possuía nenhuma mala no bagageiro do ônibus, no entanto foi encontrada uma mala vinculada ao seu bilhete de passagem.

Ao localizar a mala, mesmo antes de abri-la, exalava um odor característico da droga, relataram os agentes. Sendo assim, a mala foi aberta pelos policiais e, no seu interior, foram encontrados alguns tabletes de substância entorpecente análoga à maconha, foi contabilizado a quantidade de 11,3 kg de droga.

Questionada pela equipe, a passageira afirmou que não sabia do conteúdo da mala e relatou que possuía uma dívida de 4 mil reais com um agiota, e o transporte dessa mala até Belém quitaria a dívida. A mulher não quis informar o nome do agiota e nem da pessoa que iria receber a mala em Belém.

Diante dos fatos, a suspeita foi presa e encaminhada à Polícia Civil de Altamira para realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.