Passageira de moto por aplicativo morre em acidente no sudeste paraense

Natalie dos Santos Ferreira Almeida, de idade desconhecida, morreu em um acidente de trânsito registrado na tarde da última terça-feira (9), na rodovia Dr. Faisal Salmen, no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas. A vítima estava na garupa de uma motocicleta que fazia transporte de passageiros por aplicativo.

A moto teria encostado em uma carreta, provocando a queda da jovem. Natalie, que fazia uso de capacete, foi arremessada ao chão e teve morte instantânea.

O motociclista ficou ferido e foi levado ao hospital, mas não se sabe ainda qual o estado de saúde dele.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local analisando a cena do acidente, juntamente com os agentes do Departamento Municipal de Trânsito.​ O corpo da jovem foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).