Parte de um palco desabou durante show no Marajó

Parte de um palco despencou, na madrugada deste sábado, (26), durante um show, em Curralinho, no Marajó. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que várias pessoas curtem a folia pulando em cima do palco que, momentos depois, desaba.

As primeiras informações indicam que não há registro de feridos. O evento contou com a participação do campeão marajoara do UFC Deiveson Figueiredo, conhecido como “Daico Deus da Guerra”. Mas o lutador não estava no palanque no momento do acidente. As informações são do site Belém Fofoquei.