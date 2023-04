Paraense presa na Indonésia: esperança é que a ré não pegue as penas mais graves, diz defesa

O interrogatório da paraense Manuela Vitória de Araújo Farias, 19, presa na Indonésia por tráfico de drogas, está marcado para acontecer no próximo dia 2 de maio, sendo uma das últimas etapas do processo antes da sentença final - conforme explica o advogado de defesa da ré, Davi Lira. Neste momento, a preocupação da defesa é garantir que a ré não receba as duas penas mais graves do país para o crime do qual é acusada: a pena de morte ou a prisão perpétua.

De acordo com o advogado, o processo jurídico na Indonésia não difere muito de como seria se transcorresse no Brasil. O que torna o caso de Manuela mais preocupante são as penas para o crime de tráfico de drogas, que são mais severas no país asiático.

"É um processo análogo ao que aconteceria se fosse aqui. Mas a diferença é que a pena máxima é de morte e ou prisão perpétua e a gente está aguardando escapar dessas duas condenações. Essa é a expectativa da defesa: fugir das penas máximas. A Indonésia é um pais muito rígido, então dificilmente ela vai sair sem pena, mas a gente espera que ela consiga sair ainda com vida e juventude, para trabalhar e usufruir da vida", comenta Davi.

O advogado explica que, no decorrer do processo, já foram ouvidas as testemunhas de defesa e de acusação. Agora, a próxima etapa é o interrogatório de Manuela, no qual a defesa espera demonstrar que a jovem "não é narcotraficante, mas foi usada e coagida" para praticar o crime. Após o interrogatório, haverá a audiência final para definição da sentença - momento que ainda não tem uma data marcada, mas Davi acredita que será em breve, uma vez que ele avalia que a Justiça da Indonésia é muito mais célere do que a do Brasil.

Enquanto isso, Manuela segue em um presídio feminino, incomunicável. Em alguns momentos, em contato com a defesa, Davi descreve que ela parece estar com medo, 'já que a vida dela vai ser decidida nas próximas semanas', mas, em geral, ela está bem.