​Paraense presa na Indonésia: Acusação será ouvida nesta terça-feira (16)

A prisão da paraense Manuela Vitória de Araújo Farias ganha mais um capítulo nesta terça-feira (16), quando será ouvida a versão da acusação, no caso, do Ministério Público. Os depoimentos devem ocorrer na madrugada, levando em consideração o horário brasileiro. Também nesta terça, possivelmente haverá manifestação por parte da defesa, segundo o advogado criminalista Davi Lira, que trabalha pa​​ra inocentar Manuela. Ainda de acordo com ele, a sentença não deverá sair neste mesmo dia, mas o processo já caminha para as fases finais.

O advogado esclarece que, ao que tudo indica, o interrogatório deve ocorrer pela madrugada. Entretanto, não há um horário certo para Manuela ser ouvida pelas autoridades da Indonésia, aponta a defesa. Como o horário do país asiático é 10 horas à frente do horário de Brasília, as sessões acabam acontecendo sempre entre 2h e 5h da madrugada, conforme o relógio brasileiro.

Relembre o caso

Manuela era moradora do bairro do Guamá, em Belém, capital paraense, mas também tinha casa em Santa Catarina, onde mora a mãe. No dia 27 de janeiro ela foi indiciada por tráfico de drogas, após ter desembarcado em Bali, na Indonésia, com quase 3 kg de entorpecentes.

O advogado Davi Lira alegou que ela foi usada como “mula do tráfico”, enganada por uma organização criminosa de Santa Catarina, que prometeu férias e aulas de surfe para ela no país asiático.