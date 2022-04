Paraense mantida em cárcere privado é resgatada de casa de prostituição em Goiás

​Uma paraense, natural de Belém, foi resgatada de uma casa de prostituição, onde estava sendo mantida em cárcere privado, na região metropolitana de Goiânia, no estado de Goiás. Durante a operação, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Goianópolis, uma adolescente de 16 anos também foi resgatada. Possivelmente, ela estava sendo explorada sexualmente. A dona do estabelecimento, uma mulher de 45 anos, foi presa e deverá responder pelos crimes de cárcere privado, corrupção de menores e favorecimento à prostituição de menor de 18 anos.

A polícia chegou até a casa de prostituição, no último dia 13, após denúncias anônimas. As informações eram de que no local estariam ocorrendo várias práticas ilícitas, inclusive tráfico de drogas. Durante o trabalho investigativo, a PC solicitou ao Poder Judiciário mandado de busca e apreensão no local.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, a paraense estava há, pelo menos, três meses no Estado. Ela não tinha autorização, para deixar a casa de prostituição. Após ser resgatada pela polícia, a paraense contou com a ajuda das autoridades locais para retornar ao Pará. Já a adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar.