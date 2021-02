Paraense é morto a pauladas durante assalto em Manaus, no Amazonas

O paraense Círio Furtado da Silva, de 34 anos, foi morto a pauladas durante um assalto em Manaus, no Amazonas. A vítima foi encontrada morta por volta das 19h de quinta-feira (18), na avenida Autaz Mirim, bairro Novo Aleixo, zona norte da capital amazonense, segundo detalhou a Polícia Civil do Amazonas. Natural de Itaituba, no sudoeste paraense, ele foi assassinado quando retornava para casa após finalizar um dia de trabalho como motoboy.

Um boletim de ocorrência havia sido registrado pelo irmão de Círio na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) horas antes da família encontrar o cadáver da vítima, com diversas marcas de agressões físicas. Círio estava desaparecido desde a última quarta-feira (17) e teve o aparelho celular e a motocicleta, de marca Titan, cor verde, roubados.

Ainda conforme a PC do Amazonas, "o delegado Charles Araújo, titular da DEHS, afirmou que o caso em questão tem indícios de latrocínio, e por este motivo será transferido para a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), onde será investigado".

Ao Giro Portal, a esposa de Círio explicou que o marido era mecânico e trabalhava há pouco mais de um mês fazendo entregas para um restaurante da cidade no período da noite. Foi a maneira encontrada de sustentar a esposa e a filha, de apenas seis anos, durante a pandemia. "Mataram meu marido de forma covarde. Foi levado moto, celular, carteira, tudo", detalhou a viúva.

O casal havia se mudado para Manaus em 2018, em busca de uma vida melhor. Eles moravam em uma casa alugada no bairro Águas Claras, Zona Norte. Agora, Katiane deve voltar à cidade natal.