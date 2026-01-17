Capa Jornal Amazônia
Paraense é morto a facadas dentro de frigorífico em Santa Catarina

Crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (16), em Itajaí; vítima foi atacada por um colega de trabalho e morreu ainda no local

O Liberal
fonte

Paraense é morto a facadas dentro de frigorífico em Santa Catarina. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem natural de Itaituba, no sudoeste do Pará, foi morto na manhã de sexta-feira (16) dentro de um frigorífico localizado no bairro Cordeiros, em Itajaí, no estado de Santa Catarina.

A vítima foi identificada como Igor de Pádua Silva Gomes, de 38 anos. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 9h30. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Igor caído no chão, já sem sinais vitais, com um ferimento profundo nas costas. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local.

Segundo informações preliminares apuradas pela polícia, o crime ocorreu no interior da empresa e envolveu dois funcionários. Imagens do sistema de monitoramento mostram o momento em que um trabalhador ataca Igor com golpes de faca. Testemunhas relataram que a vítima vinha sendo ameaçada anteriormente pelo suspeito.

O autor do crime, um homem de 32 anos, natural de Foz do Iguaçu (PR), teria discutido com a vítima, deixado o local e retornado minutos depois, quando cometeu o ataque. Após a agressão, ele chegou a ser contido por colegas de trabalho, mas conseguiu fugir. As testemunhas confirmaram a discussão, mas não souberam informar a motivação do conflito.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para a realização dos procedimentos legais. O corpo de Igor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Em nota, a empresa informou que irá custear o traslado do corpo até o município de Itaituba.

