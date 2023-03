Pará registra maior redução de mortes por 100 mil habitantes nos últimos quatro anos

Levantamento nacional realizado pelo Monitor da Violência e divulgado nesta quarta-feira (01) mostra que o Pará está entre as cinco unidades da Federação com redução consecutiva de criminalidade desde 2018. O estudo aponta ainda que o Pará se encontra entre os 13 estados que tiveram redução nos índices de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLI), que inclui homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, em 2022.

O Monitor da Violência é resultado de uma parceria do portal de notícias G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Segundo o levantamento, as outras 14 unidades da Federação registraram aumento em CVLI, no período de janeiro a dezembro de 2022, em comparação aos índices de 2021. O estudo é realizado com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.

Dentre as cinco unidades com queda na violência, o Pará foi o que mais reduziu as mortes por 100 mil habitantes nos últimos quatro anos em percentuais, saindo de 46,55 para 25,90, diminuindo em 21 pontos. as demais são Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás e o Distrito Federal.

Segundo maior estado em dimensão territorial, com 144 municípios, o Pará saiu da 5ª posição, em 2018, para a 12ª posição em 2022, no ranking dos estados com índices mais elevados de criminalidade, apresentando queda de 4,76%, em relação a 2021, e 43,20% em comparação a 2018, atesta o Monitor da Violência.

Os indicadores apontam ainda redução de mais de 30% nos Crimes Violentos, com base na média dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, quando os dados são comparados ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, segundo os dados monitorados e divulgados mensalmente pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac).

Ações integradas

Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, os estudos nacionais e internacionais divulgados recentemente ratificam as reduções contínuas, contabilizadas a partir do trabalho que está sendo intensificado desde janeiro de 2019.

“Mais uma vez o estudo feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, assim como pelo Monitor da Violência, atesta que o Pará continua com uma forte redução nos indicadores. Mesmo em 2022 o Brasil tendo uma redução de apenas 1%, o Pará teve uma queda acima disso na criminalidade, onde 14 estados tiveram aumento, e o nosso continua em queda relativa ao ano anterior. O estudo foi publicado nesta quarta-feira e, mais uma vez, ratifica as ações integradas de inteligência que são feitas no Estado, e que estão dando certo nos últimos quatro anos, para que pudéssemos fazer história no Pará com as consecutivas reduções na criminalidade", afirmou o titular da Segup.

Indicadores

Em números absolutos, entre os meses de janeiro e dezembro de 2022 foram registradas 2.301 ocorrências de crimes violentos, letais e intencionais. No mesmo período de 2021 foram computadas 2.416 ocorrências desses crimes, e em 2018 o total foi de 4.051 casos. Em 2022 foram preservadas 115 vidas no território paraense, enquanto que comparado a 2018, foram 1.750.

Segundo o estudo do Monitor da Violência, o número de crimes violentos em todo o Brasil em 2022 é o menor ao considerar a série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, iniciada em 2007, e os levantamentos realizados pelo Monitor da Violência desde 2018.

Investimentos

Os resultados obtidos e ratificados no estudo divulgado no G1 são gerados a partir dos investimentos contínuos feitos pelo governo do Estado, por meio dos órgãos do Sistema de Segurança Pública (Sieds). As reduções resultam de vários fatores essenciais para que as ações criminosas sejam enfrentadas intensivamente em todo o Estado. Entre eles está o Programa Territórios pela Paz (TerPaz), que desenvolve políticas públicas nos bairros antes apontados como os mais violentos. São ações de choque operacional e promoção da cidadania, realizadas diuturnamente, nas instalações das Usinas da Paz – complexos de serviços públicos que atendem vários segmentos da sociedade.

Outra iniciativa é o Programa “Segurança Por Todo o Pará”, que leva o modelo e a estratégia de segurança desenvolvidos na Região Metropolitana de Belém para o interior, alcançando todo o vasto território paraense com ações ostensivas e preventivas.

O Governo do Pará também investe em estratégias de patrulhamento nos rios e demais cursos d’água. No município de Breves, no Arquipélago do Marajó, foi implantada a primeira Base Integrada Fluvial de Segurança Pública do Estado, denominada “Antônio Lemos”.

O Estado também adquiriu novas lanchas, incluindo três blindadas; e instalou o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, que garante a integração das forças e o monitoramento de ações em pontos estratégicos. Os investimentos incluem anda estande virtual de tiro, sistema de videomonitoramento com câmeras de inteligência artificial e reestruturação dos Núcleos Integrados de Operações (Niops) no Interior e das Centrais de Atendimento e Despacho, que garantem celeridade no atendimento às ocorrências.