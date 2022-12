Pará registra aumento de 29% nos crimes de divulgação não consentida de conteúdos íntimos

O registro de crimes de divulgação não consentida de conteúdos íntimos teve um aumento de cerca de 29,6% no Pará entre janeiro e novembro de 2022, quando comparado com o mesmo período de 2021. Atualmente, os boletins de ocorrência somam 32 casos. Ano passado, eram 27. Os dados foram computados pela Polícia Civil (PC) e divulgados na manhã deste sábado (17).

O crime é tipificado no artigo 218-C do Código Penal Brasileiro, sendo configurado quando uma pessoa compartilha, seja em rede social ou por qualquer outro meio, imagens com cenas de sexo, nudez e/ou pornografia sem a autorização da vítima, ou cenas de estupro ou estupro de vulnerável. A pena é de 1 a 5 anos de reclusão, podendo ser aumentada caso a vítima tenha mantido relacionamento de afeto com a pessoa que divulgou o material.

Não compartilhe imagens íntimas, diz delegada

A titular da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCV), delegada Lua Figueiredo, reforçou a importância do não compartilhamento de conteúdo íntimo por meio virtual.

“Muitas vezes as pessoas confiam em terceiros que as abordam através de redes sociais para poder manter um relacionamento. Pessoas e perfis que solicitam fotos íntimas e que, muitas vezes, as vítimas acabam confiando. É muito importante que as pessoas não compartilhem imagens íntimas por meios virtuais, para poderem se resguardar da prática desses crimes”, alertou.

Ainda de acordo com a delegada, as vítimas de divulgação não consentida de conteúdos íntimos podem procurar qualquer unidade policial para denunciar o caso. “É muito importante que a vítima leve até a delegacia elementos que comprovem aquela prática criminosa. As investigações desse tipo de crime ocorrem em sigilo. É importante que as vítimas tenham coragem de procurar a delegacia para que os casos possam ser devidamente apurados e os envolvidos responsabilizados pela conduta criminosa”, reiterou.

Serviço

Denúncias de casos de divulgação não consentida de conteúdo íntimo podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, presencialmente em qualquer unidade policial ou na sede da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, localizada na Avenida Pedro Miranda, nº 2.288, bairro da Pedreira, em Belém.