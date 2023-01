Pará reduz 24% dos roubos a veículos em 2022, aponta pesquisa

Os roubos a veículos diminuíram 24% no ano passado no Pará. É o que afirma os dados divulgados nesta quarta-feira (4) pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac).

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, o Estado registrou 2.570 casos de roubo a veículos. No mesmo período do ano de 2022, foram computadas 1.954 ocorrências do crime, o que representa uma queda significativa nos números dessa modalidade em todo o estado.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, explica que as estratégias de segurança realizadas nos últimos quatro anos vêm impactando positivamente na redução dos crimes contra o patrimônio com o uso de tecnologia e inteligência, favorecendo as ações de segurança.



“Destacamos que em 2022, tivemos uma redução em torno de 24% no roubo de veículos, o que representa o fruto de uma estratégia importante de segurança pública que soma os esforços dos órgãos de segurança integrados, juntamente com o investimento no sistema de inteligência artificial, onde é possível verificar os veículos roubados ou furtados. Esse sistema nos dá alertas, por meio das nossas câmeras de segurança, para que possamos fazer as abordagens e recuperar os veículos que, por ventura, venham ser roubados”, disse o secretário de Segurança do Pará.

O titular da pasta de Segurança Pública ainda traçou as perspectivas de ações no segmento:

“Em termos de crimes ao patrimônio nós estamos conseguindo alcançar uma redução significativa, a cada ano, e em 2022 foi possível registrar mais uma queda nos índices. Dessa forma, iremos continuar atuando de forma estratégica, aperfeiçoando ainda mais nossas ações pautadas na tecnologia e no fortalecimento das ações dos nossos agentes de segurança nas ruas e vias em todo o estado”, reforçou.

Redução de 71% dos casos de roubos a automóveis desde 2018

Em quatro anos, considerando o ano de 2018, o Estado já reduziu em mais de 71% os casos de roubo a veículos, ganhando destaque em estudos nacionais de criminalidade, em que foi apontado, no ano de 2022, como um dos estados da federação mais seguros para se ter um veículo.

Essa redução pode ser vista desde 2019, quando o Estado registrou 4.004 casos desse tipo de crime. Em 2020, foram computados 2.565 casos de roubo a veículos. Já em 2021, foram registradas 2.570 ocorrências. No ano de 2022, esse número apresentou uma redução de 1.954 casos registrados em todo o Pará.

Tecnologia auxilia no combate a esse crime

O investimento em mais de 400 câmeras de inteligência artificial, assim como em mais de 800 câmeras de videomonitoramento, permitem maior alcance no combate às ações criminosas no Estado, é uma das estratégias de enfrentamento à criminalidade, que atende de forma especial, aos crimes de roubo a veículos.

Com as câmeras de segurança, monitoradas através do Centro Integrado de Operações (Ciop), vinculado à Segup, são identificados por meio da leitura de placas veiculares, automóveis que tenham sido roubados ou furtados. Durante o monitoramento, o sistema aciona um alerta de onde é possível identificar se o carro que cruzou determinada via ou rodovia no estado pode ter sido roubado, permitindo o acesso às informações do banco de dados compartilhado com o sistema de Segurança Nacional, que é utilizado para troca de informações, permitindo assim, encontrar o veículo nos demais estados do Brasil.

“Conseguimos incluir e aperfeiçoar nosso sistema, adquirindo novas câmeras de segurança. Com isso, ampliamos nossas ações para que fosse possível não somente evitar os crimes contra o patrimônio, bem como identificar possíveis veículos furtados ou roubados. Dessa forma nossas equipes vêm atuando de maneira integrada, evitando os roubos, recuperando os bens e reduzindo a cada ano os indicadores de criminalidade no nosso estado”, declarou Ualame Machado.