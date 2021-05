Pará registra 24h sem nenhum crime violento letal, diz Governo

Pela segunda vez em 2021, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) aponta que nenhum crime violento letal intencional (CVLI) -que reúne homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte - foi registrado das 0h às 23h59 nos 144 municípios paraense nesta segunda-feira (17). O dado é consolidado pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), que acompanha os índices de criminalidade à nível estadual, e foi divulgado na noite de terça-feira (18).

O Pará já havia alcançado pela primeira vez a marca de 24h sem CVLI em abril passado. O mês representou também o melhor entre todos os meses de abril desde 2010 tanto no Estado quanto na Região Metropolitana.

Na primeira quinzena de maio também há registros de declínio de CVLI, afirma ainda a Segup. No período de 1º a 17 de maio, houve diminuição de 46,7% se comparado ao mesmo período em 2018, no último ano da gestão anterior. Já no acumulado, de 1º de janeiro a 17 de maio, o índice de declínio em relação ao mesmo período de 2018 é de 46,6%. As informações são da Agência Pará.

"Isso demonstra a maneira assertiva de como o trabalho integrado entre as forças de segurança pública vem se concretizando. Nós sabemos que muito já foi feito e que ainda é possível fazer mais. Este ano será diferenciado com a implantação de diversas tecnologias que, ao lado do profissional de segurança pública, proporcionará ainda mais proteção aos cidadãos do Pará, como a instalação de reconhecimento fácil e de placas veiculares que identificarão foragidos da justiça e veículos roubados, por exemplo", ressaltou o secretário de segurança pública e defesa social do Pará, Ualame Machado.