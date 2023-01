Pará: PRF recupera 14 veículos roubados ou furtados somente na primeira quinzena de 2023

Somente na primeira quinzena de 2023, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou 14 veículos com restrição de furto, de roubo ou de apropriação indébita, nas rodovias e nas estradas federais do Pará. Desse total, a PRF avalia que é quase um veículo recuperado por dia. Os números representam um aumento de 17% em comparação ao mesmo período de 2022. A maior quantidade de roubos e furtos — e, consequentemente, mais veículos recuperados — em janeiro pode ser explicada pelo elevado fluxo de condutores nas estradas devido às férias, como aponta a agente da PRF, Fabricia Camurça. O balanço foi divulgado pela PRF nesta quinta-feira (19).

“Em todos os períodos de maior fluxo de veículos nas rodovias, como na época de férias e de feriados prolongados, indivíduos mal intencionados se aproveitam dessa maior quantidade de veículo circulando para o cometimento de crimes. Por isso, estamos sempre monitorando e atuando sobretudo nesses pontos críticos”, detalha a agente Camurça.

Entre os veículos recuperados estão: motocicletas, automóveis e caminhões. Em muitos casos com origem de outras cidades brasileiras. O resgate dos veículos faz parte da Operação Rodovida 2022/2023, que iniciou em dezembro de 2022 e seguirá até fevereiro deste ano. Objetivo é promover maior segurança viária.

“Esse número expressivo [de veículos recuperados] se dá pelo aumento dos nossos comandos de fiscalização em todas as rodovias e estradas federais do Pará. Assim esperamos que, com isso, recuperemos mais veículos e inibamos ainda mais a criminalidade”, pontua Camurça.

Casos recentes

No balanço divulgado, soma-se o caso de um caminhão roubado na quinta-feira (12), no km 244 da BR-222, em Marabá. A PRF recuperou o veículo. Ele tinha restrição registrada em Pernambuco. Também na quinta, no km 92 da BR-316, um automóvel roubado também foi recuperado em Santa Maria do Pará. O veículo havia sido roubado há três anos.

Já na última sexta-feira (13), a PRF recuperou um automóvel apropriado indebitamente, no km 109 da BR-230, em Marabá. A restrição criminal foi registrada há sete anos, em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. E no sábado (14), a PRF recuperou uma motocicleta roubada, no km 560 da BR-230. A restrição foi registrada há seis anos. Também, no mesmo dia, foi recuperado um automóvel roubado, no km 121 da BR-230, em Marabá. A restrição foi registrada em setembro do ano passado.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)