Pará: PC prende empresário suspeito de revender carnes roubadas no mercado negro

O empresário Marcelo Pinheiro Pantoja foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (14/3), em Moju, no nordeste do Pará, durante a operação "Carne Fria". Segundo a PC, ele mantinha um esquema de revenda de carnes roubadas no mercado negro e utilizava da própria rede estabelecimentos comerciais para escoar o produto do crime.

A investigação começou depois que sete toneladas de carne bovina foram roubadas de um caminhão frigorífico na Vila Sarapuí, em Moju, em 31 de outubro do ano passado. Segundo a PC, além de participação no esquema criminoso, Marcelo estaria envolvido diretamente no roubo daquela carga. O empresário tem histórico criminal por porte ilegal e comércio de munições.

Na operação, a PC, juntamente com a Polícia Militar, cumpriu mandados de busca e apreensão relacionados ao roubo majorado da carga de carne bovina. Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes encontraram com o suspeito munições de arma de fogo, dois celulares e caixas contendo pólvoras e espoletas.

Conforme a Polícia Civil, outro empresário, que não teve o nome revelado, participava do esquema de revenda das carnes roubadas no mercado negro, que inclui financiamento e a receptação da carga roubada. As autoridades não revelaram se esse suspeito foi preso.

Depois de autuado em flagrante, Marcelo foi transferido para o presídio de Abaetetuba, no nordeste do Pará. Ele permanece à disposição da Justiça.