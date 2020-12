Pânico em shopping no centro comercial assusta funcionários e clientes; polícia foi ao local

Uma confusão generalizada causou tumulto e assustou trabalhadores e clientes do shopping Pátio Belém, no começo da noite desta segunda-feira, 21, por volta de 18h30, na travessa Padre Eutíquio, no bairro da Batista Campos, no centro da capital paraense.



Uma briga entre jovens que estavam no estabelecimento comercial teria sido a causa do pânico que se instalou na área interna do shopping e também do lado de fora, nas ruas. Com medo e sem saber o que estava acontecendo, centenas de pessoas começaram a correr para dentro e também para fora do shopping para escapar de uma ameaça desconhecida. Muitas chegaram a se trancar em lojas, outras caíram das escadarias do shoppings e muitas atravessaram a via se arriscando no meio de carros e ônibus, assustadas. Falava-se em arrastão, assalto a lojas e até tiroteio. A confusão foi completa. Muitos estabelecimentos que funcionam dentro do shopping também fecharam as portas por vários minutos.



Taxistas que trabalham num ponto situado em frente ao shopping disseram que houve um arrastão dentro do estabelecimento. Flanelinhas que estavam nas proximidades também reforçaram a versão de que houve um arrastão e vendedores ambulantes que comercializam produtos diversos do outro lado da via, defronte ao shopping, contaram que escutaram barulho de tiros, mas apenas correram sem saber do que se tratava. "A gente não sabe muito bem o que aconteceu, ninguém sabe. Tinha gente caindo na escada, gente correndo no meio da rua, gritando. Eu ouvi um tiroteio, ouvi barulho de tiro. O pessoal que trabalha aqui filmou tudo, foi muita correria", contou a vendedora de chips de telefonia, que trabalha em frente ao shopping, Ana Cláudia Pantoja, de 57 anos.

Nas redes sociais circularam diversas fotos e vídeos de clientes e funcionários do shopping trancados em lojas, apavorados com a correria e a gritaria ouvida nos corredores. Em um dos vídeos é possível escutar um estampido similar a disparos de arma de fogo e muitos gritos ao fundo. Noutro vídeo gravado por um espectador que estava nos altos de uma loja em frente ao shopping são ouvidos vários barulhos de tiros e pessoas correndo na rua e na escadaria do estabelecimento.



No mesmo instante em que ocorreria a confusão, a banda a Polícia Militar fazia uma apresentação no local. Os policiais militares que participavam da atividade lúdica, de acordo com a direção do shopping, conseguiram conter a confusão. Policiais militares do Grupamento Motorizado Ronda da Capital (Rondac) também estiveram no local. Também há fotos e vídeos nos quais aparecem dois jovens imobilizados no chão. Eles foram revistados ainda no shopping e posteriormente detidos pela PM.



Em nota divulgada nas redes sociais, o shopping esclarece o episódio e disse que a ocorrência "não passou de um desentendimento entre clientes". O estabelecimento garantiu que a equipe de segurança "agiu com rapidez para conter o episódio. Ressaltamos que não houve disparos de arma de fogo ou arrastão", reforçou. O shopping agradece aos policiais da Banda da Polícia Militar, que se apresentavam no momento do ocorrido, que agiram imediatamente para conter e acalmar nossos clientes e colaboradores", completou.