'Pai' é morto em troca de tiros com a polícia após assalto em Altamira

Um homem identificado apenas como Aldair, conhecido como 'Pai', morreu no fim da tarde de domingo, 15, em Altamira, depois de trocar tiros com a polícia. Ele e outro suspeito teriam assaltado uma mulher horas antes e estavam sendo procurados pela guarnição. Ao ser atingido, 'Pai' ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com informações de Confirma Notícia.

O assalto aconteceu no bairro Brasília. Os dois suspeitos, armados, levaram a bolsa de uma mulher com todos os seus pertences dentro. A polícia foi acionada por volta das 16h e iniciou um trabalho de buscas pela área. Os suspeitos foram localizados ainda no mesmo bairro.

Material apreendido pela Polícia Militar durante a ação. (Reprodução de Confirma Notícia)

Com a chegada da polícia, um dos assaltantes conseguiu fugir, já Aldair teria sacado uma arma, calibre 32, e atirado contra os militares que, em revide, alvejaram o suspeito.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) chegou a prestar apoio à ocorrência e socorreu o suspeito, levando-o até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, porém, Aldair não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

A redação integrada de O Liberal aguarda o retorno da Polícia Civil sobre as buscas pelo outro suspeito.